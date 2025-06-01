Синоптики склали прогноз погоди в Одесі на тиждень з 2 по 8 червня та розкрили, що буде в перші дні літа.

Прогноз погоди в Одесі на тиждень з 2 по 8 червня склали синоптики та розповіли, якими погодними умовами супроводжуватиметься цей період, передає Politeka.net.

Про це розповіли в Sinoptik.ua.

Синоптики зробили прогноз погоди в Одесі на тиждень з 2 по 8 червня. Тиждень розпочнеться з теплої погоди. У понеділок, 2-ого числа: хмари, які з'являться вдень, протримаються недовго - ввечері очікується ясна погода. Без опадів. Стовпчики термометрів коливатимуться в межах від +18 до +24°C.

Вівторок, 3.06: не буде жодної хмаринки. Дождів не спостерігатиметься. Денна температура сягне +25°C.

У середу, 4.06: прогнозують температуру в межах від +20 до +26°C. Весь день обіцяє похмурість, у другій половині дня небо проясниться та незабаром знову сховається за хмарами. Без опадів.

У четвер, 5.06: синоптики обіцяють від 19 до 27 градусів зі знаком "+". Порадує безхмарним ранком, але вже у середині дня все зміниться та пора стане похмурою до самого вечора. Без опадів.

В п'ятницю 6-ого: зранку небо буде ясним, а вдень вкриється хмарами, які не зникатимуть до завершення дня. Без дождів. Стопчики термометрів піднімуться до +27 градусів.

В суботу 7-ого числа: температура протримається на рівні +27 градусів. Хмари не затьмарять небо до кінця дня. Дождів не прогнозують.

Неділя 8.06: очікується ясне небо. Без опадів. Протримається +19 до +28. Отже прогноз погоди в Одесі на тиждень з 2 по 8 червня обіцяє потепління без неприємних сюрпризів.

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