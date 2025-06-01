Синоптики составили прогноз погоды в Одессе на неделю со 2 по 8 июня и раскрыли, что будет в первые дни лета.

Прогноз погоды в Одессе на неделю со 2 по 8 июня составили синоптики и рассказали, какими погодными условиями будет сопровождаться этот период, передает Politeka.net.

Об этом рассказали в Sinoptik.ua.

Синоптики сделали прогноз погоды в Одессе на неделю со 2 по 8 июня. Неделя начнется в теплую пору. В понедельник, второе число: облака, которые появятся днем, продержатся недолго - вечером ожидается ясная погода. Без осадков. Столбики термометров будут колебаться от +18 до +24°C.

Вторник, 3.06: не будет ни одной тучи. Дождей не будет. Днем температура поднимется до 25°C.

В среду, 4.06: прогнозируют температуру в пределах от +20 до +26°C. Весь день обещает пасмурность, во второй половине дня небо прояснится и скоро снова укроется за облаками. Без осадков.

В четверг, 5:06: синоптики обещают от 19 до 27 градусов со знаком "+". Порадует безоблачным утром, но уже к середине дня все изменится и пора станет пасмурной до самого вечера. Без осадков.

В пятницу шестого: утром небо будет ясным, а днем ​​покроется облаками, которые не будут исчезать до конца дня. Без дождей. Стопчики термометров поднимутся до +27 градусов.

В субботу 7 числа: температура продержится на уровне +27 градусов. Облака не омрачят небо до конца дня. Дожди не прогнозируют.

Воскресенье 8:06: ожидается ясное небо. Без осадков. Продержится +19 до +28. Итак, прогноз погоды в Одессе на неделю со 2 по 8 июня обещает потепление без неприятных сюрпризов.

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