З 1 червня цифровий застосунок “Дія” почне впроваджувати платні послуги, тож розповідаємо про це детальніше.

Платні послуги в "Дії" з 1 червня стосуватимуться шерингу документів і будуть впроваджені в тестовому форматі для фінансових установ, повідомляє Politeka.

Запуск платних послуг в "Дії" з 1 червня анонсувало Міністерство цифрової трансформації, і першими, хто відчує зміни, стануть не звичайні користувачі, а саме банки.

Про подробиці новації розповів виданню Forbes Олексій Вовк, керівник команди впровадження додатку. Йдеться про передачу копій цифрових паперів, таких як паспорт чи ідентифікаційний код. Якщо раніше ця опція була безкоштовною для всіх, то відтепер банківські установи платитимуть за її використання.

При цьому, для звичайних українців нічого не зміниться. А от для банків вартість підключення до сервісу становитиме понад 21 тисячу гривень одноразово. Надалі кожна успішна операція з документами коштуватиме 9 гривень 80 копійок.

Передача одного документа залишиться безкоштовною. Але якщо фінансова установа запитуватиме одразу кілька документів, за це вже доведеться платити. Як пояснює Вовк, щомісяця через застосунок здійснюється понад мільйон триста тисяч таких передач.

Запровадження цієї опції — це частина ширшої стратегії. У Мінцифри вже розглядають можливість надавати й іншу популярну функцію — Дія.Підпис для юридичних осіб за гроші. Також на етапі розробки знаходиться новий сервіс електронної ідентифікації Diia.OAuth.

Це дозволить українським компаніям ще простіше інтегрувати свої системи з державними ресурсами. Водночас платні послуги в "Дії" з 1 червня не означають, що застосунок повністю переходить у формат користування за гроші.

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