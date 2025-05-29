Додаткова платіжка за квартиру з 1 червня змушує українців планувати свої фінанси з урахуванням нових зобов’язань.

Власники великих житлових приміщень отримають додаткову платіжку за квартиру з 1 червня, повідомляє Politeka.

Від початку року податок на нерухомість сплачують власники нерухомості і будинків із площею понад встановлені нормативи, а ставка податку визначається місцевими органами влади.

Згідно з Податковим кодексом, максимальна ставка не може перевищувати 1,5% від мінімальної зарплати, зафіксованої у січні минулого року. У більшості великих міст застосовується максимальна ставка, тоді як у деяких — менш ніж 1%. Наприклад, у Києві стягнення становить 106,5 гривень на місяць, а в Кропивницькому — лише 35,5 гривень.

Податок не нараховується, якщо площа житла не перевищує нормативних меж — квартира до 60 кв. м, будинок до 120 кв. м або їх сукупність до 180 кв. м. Оподатковується лише площа понад цей ліміт.

Так, власник 100-метрового помешкання сплачуватиме стягнення за 40 "зайвих" квадратних метрів. Максимальна річна сума податку — 4 260 гривень.

Отже, додаткова платіжка за квартиру з 1 червня змушує власників просторих помешкань в Україні планувати свої фінанси з урахуванням нових податкових зобов’язань. Це дозволить українцям уникнути несподіваних витрат і своєчасно виконувати податкові зобов’язання.