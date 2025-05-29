Дополнительная платежка за квартиру с 1 июня принуждает украинцев планировать свои деньги с учетом новейших обязательств.

Владельцы больших жилых помещений получат дополнительную платежку за квартиру с 1 июня, сообщает Politeka.

С начала года налог на недвижимость платят владельцы недвижимости и домов с площадью сверх установленных нормативов, а ставка налога определяется местными органами власти.

Согласно Налоговому кодексу, максимальная ставка не может превышать 1,5% минимальной зарплаты, зафиксированной в январе прошлого года. В большинстве крупных городов применяется максимальная ставка, тогда как в некоторых — менее 1%. Например, в Киеве взыскание составляет 106,5 гривен в месяц, а в Кропивницком – всего 35,5 гривен.

Налог не начисляется, если площадь жилья не превышает нормативные границы — квартира до 60 кв. м, здание до 120 кв. м или их совокупность до 180 кв. м. Облагается только площадь сверх этого предела.

Так, владелец 100-метрового дома будет платить взыскание за 40 "лишних" квадратных метров. Максимальная годовая сумма налога – 4 260 гривен.

Следовательно, дополнительная платежка за квартиру с 1 июня заставляет владельцев просторных помещений в Украине планировать свои финансы с учетом новых налоговых обязательств. Это позволит украинцам избежать неожиданных расходов и своевременно выполнять налоговые обязательства.