С 1 июня цифровое приложение "Дія" начнет внедрять платные услуги, так что рассказываем об этом подробнее.

Платные услуги в "Дії" с 1 июня будут касаться шеринга документов и будут внедрены в тестовом формате для финансовых учреждений, сообщает Politeka.

Запуск платных услуг в "Дії" с 1 июня анонсировало Министерство цифровой трансформации, и первыми, кто ощутит изменения, станут не обычные пользователи, а именно банки.

О подробностях новации рассказал изданию Forbes Алексей Вовк, руководитель команды по внедрению приложения. Речь идет о передаче копий цифровых бумаг, таких как паспорт или идентификационный код. Если раньше эта опция была бесплатной для всех, то теперь банковские учреждения будут платить за ее использование.

При этом для обычных украинцев ничего не изменится. А вот для банков стоимость подключения к сервису будет составлять более 21 тысяч гривен однократно. В дальнейшем каждая успешная операция с документами обойдется в 9 гривен 80 копеек.

Передача одного документа останется бесплатной. Но если финансовое учреждение будет спрашивать сразу несколько документов, за это придется платить. Как объясняет Вовк, ежемесячно через приложение осуществляется более миллиона трехсот тысяч таких передач.

Введение этой настройки – это часть более широкой стратегии. В Минцифре уже рассматривают возможность предоставлять и другую популярную функцию — Дія. Підпис для юридических лиц за деньги. Также на этапе разработки находится новый сервис электронной идентификации Diia.OAuth.

Это позволит украинским компаниям проще интегрировать свои системы с государственными ресурсами. В то же время, платные услуги в "Дії" с 1 июня не означают, что приложение полностью переходит в формат пользования за деньги.

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