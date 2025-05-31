У Сумській області стартувала роздача безкоштовних продуктів для ВПО, що є важливою ініціативою для людей в складних життєвих ситуаціях.

Безкоштовні продукти для ВПО в Сумській області передбачають роздачу гарячих обідів для переселенців та інших громадян, які належать до соціально вразливих категорій, повідомляє Politeka.

Про це повідомила міська влада Сум. За словами посадовців, програма має назву «Їжа без кордонів» і вже почала діяти на одній із найвідоміших локацій міста.

Безкоштовні продукти для ВПО в Сумській області видаються саме в облцентрі. Щодня з 13 години до 16 години у парку "Казка" можна отримати гарячі обіди. Люди можуть залишитися і поїсти на місці або взяти їжу із собою.

Мова не лише про внутрішньо переміщених осіб, які були змушені покинути рідні домівки. Допомогу також отримують мешканці громади, які переживають скруту. Ідея програми полягає не просто в тому, щоб дати їжу.

Вона створена для того, аби підтримати морально і фізично, дати відчуття турботи і підтримки. Нагадаємо, що станом на грудень 2024 року в нашому регіоні зареєстровано близько 93 тисяч переселенців.

З них понад 60 тисяч — це люди, які були змушені покинути свої домівки через обстріли і загрозу в прикордонних районах з РФ. У такому контексті безкоштовні продукти для ВПО в Сумській області стають не просто допомогою, а справжнім порятунком для багатьох людей.

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