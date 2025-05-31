В Сумской области стартовала раздача бесплатных продуктов для ВПЛ, что является важной инициативой для людей в сложных жизненных ситуациях.

Бесплатные продукты для ВПЛ в Сумской области предусматривают раздачу горячих обедов для переселенцев и других граждан, относящихся к социально уязвимым категориям, сообщает Politeka.

Об этом сообщили городские власти Сум. По словам чиновников, программа называется «Еда без границ» и уже начала действовать на одной из самых известных локаций города.

Бесплатные продукты для ВПЛ в Сумской области выдаются именно в облцентре. Ежедневно с 13 до 16 часов в парке "Сказка" можно получить горячие обеды. Люди могут остаться и поесть на месте или взять с собой пищу.

Речь не только о внутренне перемещенных лицах, вынужденных покинуть родные дома. Помощь также получают жители общины, которые переживают затруднения. Идея программы состоит не просто в том, чтобы дать еду.

Она создана для того, чтобы поддержать морально и физически, дать чувство заботы и поддержки. Напомним, что на декабрь 2024 года в нашем регионе зарегистрировано около 93 тысяч переселенцев.

Из них более 60 тысяч — это люди, вынужденные покинуть свои дома из-за обстрелов и угроз в приграничных районах из РФ. В таком контексте бесплатные продукты для ВПЛ в Сумской области становятся не просто помощью, а настоящим спасением для многих людей.

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