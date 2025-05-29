Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Полтавській області надається при особистому зверненні.

Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Полтавській області надається ADRA Ukraine, що є українським представництвом міжнародної благодійної організації, повідомляє Politeka.net.

Організація підтримує тих, хто опинився в складних життєвих обставинах.

Гумдопомога надається у різних напрямках. Так, реалізовуються проєкти підтримки пораненим і хворим, які постраждали внаслідок військових дій. Це, зокрема, евакуація, організація тимчасового проживання, устаткування бомбосховищ, допомога продуктами та медикаментами.

Також ADRA реалізує проєкти, що покликані покращити умови життя, зокрема в галузях освіти, медицини, соціального захисту та інфраструктури.

Особливу увагу організація приділяє допомозі літнім людям, людям з інвалідністю, а також просуванню здорового способу життя. Фахівці також надають психологічну підтримку як дорослим, так і дітям — як онлайн, так і під час особистих зустрічей. Організація активно співпрацює з волонтерами та партнерами, щоб розширювати свої можливості та досягати спільних гуманітарних цілей.

Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Полтавській області надається за номером телефону контакт-центру: 0 800 20 13 30. Час роботи: Неділя – четвер: 08:00 – 20:00, Пʼятниця: 08:00 – 14:00.

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