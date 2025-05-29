Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Полтавській області надається ADRA Ukraine, що є українським представництвом міжнародної благодійної організації, повідомляє Politeka.net.
Організація підтримує тих, хто опинився в складних життєвих обставинах.
Гумдопомога надається у різних напрямках. Так, реалізовуються проєкти підтримки пораненим і хворим, які постраждали внаслідок військових дій. Це, зокрема, евакуація, організація тимчасового проживання, устаткування бомбосховищ, допомога продуктами та медикаментами.
Також ADRA реалізує проєкти, що покликані покращити умови життя, зокрема в галузях освіти, медицини, соціального захисту та інфраструктури.
Особливу увагу організація приділяє допомозі літнім людям, людям з інвалідністю, а також просуванню здорового способу життя. Фахівці також надають психологічну підтримку як дорослим, так і дітям — як онлайн, так і під час особистих зустрічей. Організація активно співпрацює з волонтерами та партнерами, щоб розширювати свої можливості та досягати спільних гуманітарних цілей.
Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Полтавській області надається за номером телефону контакт-центру: 0 800 20 13 30. Час роботи: Неділя – четвер: 08:00 – 20:00, Пʼятниця: 08:00 – 14:00.
Останні новини України:
Нагадаємо Politeka писала, Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Полтаві: перелік послуг, які нададуть безкоштовно.
Також Politeka писала, Надбавка до пенсії у 2025 року: пенсіонери в Полтаві можуть отримати доплати, перелік умов.
Як повідомляла Politeka, Безкоштовні продукти для пенсіонерів в Полтаві: коли можна скористатися можливістю.