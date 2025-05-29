Гуманитарная помощь для пенсионеров в Полтавской области предоставляется при личном обращении.

Гуманитарная помощь для пенсионеров в Полтавской области предоставляется ADRA Ukraine, являющимся украинским представительством международной благотворительной организации, сообщает Politeka.net.

Она поддерживает тех, кто оказался в сложных обстоятельствах.

Гумапомощь предоставляется по разным направлениям. Так, реализуются проекты поддержки раненым и больным, пострадавшим в результате военных действий. Это, в частности, эвакуация, организация временного проживания, оборудование для бомбоубежищ, содействие продуктами и медикаментами.

Также ADRA реализует проекты, призванные улучшить условия жизни, в частности, в области образования, медицины, социальной защиты и инфраструктуры.

Особое внимание организация уделяет помощи пожилым людям, людям с инвалидностью, а также продвижению здорового образа жизни. Специалисты также оказывают психологическую поддержку как взрослым, так и детям как онлайн, так и во время личных встреч. Организация активно сотрудничает с волонтерами и партнерами, чтобы расширять свои возможности и добиваться общих гуманитарных целей.

Гуманитарная помощь для пенсионеров в Полтавской области предоставляется по телефону контакт-центра: 0 800 20 13 30. Время работы: Воскресенье – четверг: 08:00 – 20:00, Пятница: 08:00 – 14:00.

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