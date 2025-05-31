Дефіцит продуктів в Одесі ускладнюється також зниженням якості пшениці другого класу, що зменшує кількість продовольчого зерна для борошна.

Дефіцит продуктів в Одесі виник через гостру нестачу жита та продовольчого зерна, що безпосередньо впливає на ціни на хліб, повідомляє Politeka.

У сезоні 2024−2025 агровиробники недозібрали понад 50 тисяч тонн жита, а експорт склав близько 10 тисяч тонн. Цих обсягів виявилося замало для внутрішнього ринку, через що у травні ціни на жито перевищили вартість пшениці, що призводить до подорожчання житніх сортів хліба.

Пекарі змушені бронювати посівні площі у фермерів та розглядати можливості імпорту, адже держава не обмежує експорт через необхідність валютних надходжень.

Водночас бюджетні кошти переважно спрямовані на оборону, тому стимулювати виробництво жита неможливо. Через це пекарі змінюють рецептури, зменшуючи частку житнього борошна у хлібобулочних виробах, щоб уповільнити зростання вартості для споживачів.

Дефіцит продуктів в Одесі ускладнюється також зниженням якості пшениці другого класу, що зменшує кількість продовольчого зерна для борошна. Запаси зерна скоротилися до кількох тижнів, що створює додаткову нестабільність на ринку.

Проте з появою нового врожаю 2025 року, який має бути вже через два місяці, сподіваються на покращення ситуації та стабілізацію цін на хліб найближчим часом.

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