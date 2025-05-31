Дефицит продуктов в Одессе усугубляется также снижением качества пшеницы второго класса, что уменьшает количество продовольственного зерна для муки.

Дефицит продуктов в Одессе возник из-за острой нехватки ржи и продовольственного зерна, что оказывает непосредственное влияние на цены на хлеб, сообщает Politeka.

В сезоне 2024-2025 агропроизводители недобрали более 50 тысяч тонн ржи, а экспорт составил около 10 тысяч тонн. Этих объемов оказалось мало для внутреннего рынка, из-за чего в мае цены на рожь превысили стоимость пшеницы, что приводит к удорожанию ржаных сортов хлеба.

Пекари вынуждены бронировать посевные площади у фермеров и рассматривать возможности импорта, ведь государство не ограничивает экспорт из-за необходимости валютных поступлений.

В то же время, бюджетные средства преимущественно направлены на оборону, поэтому стимулировать производство ржи невозможно. Поэтому пекари меняют рецептуры, уменьшая долю ржаной муки в хлебобулочных изделиях, чтобы замедлить рост стоимости для потребителей.

Дефицит продуктов в Одессе усугубляется также снижением качества пшеницы второго класса, что уменьшает количество продовольственного зерна для муки. Запасы зерна сократились до нескольких недель, что создает дополнительную нестабильность на рынке.

Тем не менее, с появлением нового урожая 2025 года, который должен быть уже через два месяца, надеются на улучшение ситуации и стабилизацию цен на хлеб в ближайшее время.

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