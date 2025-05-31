Уряд подовжив програму виплати для ВПО у Полтавській області з 1 червня, нарахування продовжили до кінця вересня 2025 року, повідомляє Politeka.net.
Тож усім, хто вже отримує ці виплати, вони будуть нараховуватися автоматично — без повторного звернення чи подання нових заяв.
Розміри виплат залишаються без змін:
- 2 000 грн на місяць — для дорослих;
- 3 000 грн на місяць — для дітей та осіб з інвалідністю.
Як подати заявку вперше:
Якщо ви ще не отримували допомогу, оформити виплати для ВПО у Полтавській області з 1 червня можна онлайн через застосунок "Дія":
- Оновіть застосунок до актуальної версії.
- Перейдіть у розділ "Сервіси" → "Послуги для ВПО" → "Допомога для ВПО".
- Вкажіть фактичну адресу проживання та підтвердьте геолокацію.
- Додайте інформацію про дітей, якщо це актуально.
- Виберіть картку "єПідтримка" або відкрийте її у банку.
- Вкажіть тип допомоги та залиште свої контактні дані.
Нововведення встановлені для виплати для ВПО у Полтавській області з 1 червня:
- Термін дії виплат на оренду житла для переселенців збільшено: якщо сім’я зберігає право на цю допомогу, вони автоматично продовжуються кожні шість місяців без необхідності повторно подавати заявку.
- Формулу розрахунку обов’язкового платежу вдосконалено: субсидію отримують ті родини, у яких витрати на оренду житла (в межах встановлених соціальних норм) перевищують 20% середньомісячного сукупного доходу сім’ї.
- При визначенні розміру оновлено врахування вартості оренди житла в регіоні: виплати розраховуватимуться на основі актуального показника середньої вартості оренди, який встановлено Державною службою статистики України за січень 2025 року.
Останні новини України:
Нагадаємо Politeka писала, Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Полтаві: перелік послуг, які нададуть безкоштовно.
Також Politeka писала, Надбавка до пенсії у 2025 року: пенсіонери в Полтаві можуть отримати доплати, перелік умов.
Як повідомляла Politeka, Безкоштовні продукти для пенсіонерів в Полтаві: коли можна скористатися можливістю.