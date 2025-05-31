Якщо ви ще не отримували допомогу, оформити виплати для ВПО у Полтавській області з 1 червня можна онлайн.

Уряд подовжив програму виплати для ВПО у Полтавській області з 1 червня, нарахування продовжили до кінця вересня 2025 року, повідомляє Politeka.net.

Тож усім, хто вже отримує ці виплати, вони будуть нараховуватися автоматично — без повторного звернення чи подання нових заяв.

Розміри виплат залишаються без змін:

2 000 грн на місяць — для дорослих;

— для дорослих; 3 000 грн на місяць — для дітей та осіб з інвалідністю.

Як подати заявку вперше:

Якщо ви ще не отримували допомогу, оформити виплати для ВПО у Полтавській області з 1 червня можна онлайн через застосунок "Дія":

Оновіть застосунок до актуальної версії.

Перейдіть у розділ "Сервіси" → "Послуги для ВПО" → "Допомога для ВПО".

Вкажіть фактичну адресу проживання та підтвердьте геолокацію.

Додайте інформацію про дітей, якщо це актуально.

Виберіть картку "єПідтримка" або відкрийте її у банку.

Вкажіть тип допомоги та залиште свої контактні дані.

Нововведення встановлені для виплати для ВПО у Полтавській області з 1 червня:

Термін дії виплат на оренду житла для переселенців збільшено: якщо сім’я зберігає право на цю допомогу, вони автоматично продовжуються кожні шість місяців без необхідності повторно подавати заявку.

Формулу розрахунку обов’язкового платежу вдосконалено: субсидію отримують ті родини, у яких витрати на оренду житла (в межах встановлених соціальних норм) перевищують 20% середньомісячного сукупного доходу сім’ї.

При визначенні розміру оновлено врахування вартості оренди житла в регіоні: виплати розраховуватимуться на основі актуального показника середньої вартості оренди, який встановлено Державною службою статистики України за січень 2025 року.

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