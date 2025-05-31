Если вы еще не получали пособие, оформить выплаты для ВПЛ в Полтавской области с 1 июня можно онлайн.

Правительство продлило программу выплаты для ВПЛ в Полтавской области с 1 июня, начисления продлили до конца сентября 2025 года, сообщает Politeka.net.

Поэтому всем, кто уже получает это пособие, они будут начисляться автоматически без повторного обращения или подачи новых заявлений.

Размеры выплат остаются без изменений:

2 000 грн в месяц – для взрослых;

– для взрослых; 3 000 грн в месяц – для детей и лиц с инвалидностью.

Как подать заявку впервые:

Если вы еще не получали пособия, оформить выплаты для ВПЛ в Полтавской области с 1 июня можно онлайн через приложение "Дія":

Обновите приложение к текущей версии.

Перейдите в раздел "Сервисы" → "Услуги для ВПЛ" → "Помощь".

Укажите фактический адрес и подтвердите геолокацию.

Разместите информацию о детях, если это актуально.

Выберите карту "Поддержка" или откройте ее в банке.

Укажите тип помощи и оставьте свои контактные данные.

Нововведения установлены для выплаты ВПЛ в Полтавской области с 1 июня:

Срок действия пособия на аренду жилья для переселенцев увеличен: если семья сохраняет право на это пособие, они автоматически продлеваются каждые шесть месяцев без необходимости повторно подавать заявку.

Формула расчета обязательного платежа усовершенствована: субсидию получают те семьи, у которых расходы по аренде жилья (в пределах установленных социальных норм) превышают 20% среднемесячного совокупного дохода семьи.

При определении размера обновлен учет стоимости аренды жилья в регионе: деньги будут рассчитываться на основе актуального показателя средней стоимости аренды, установленного Государственной службой статистики Украины за январь 2025 года.

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