У Вінниці для людей з мінімальними доходами, зокрема пенсіонерів, працює місцева ініціатива, яка дозволяє отримувати грошову допомогу.

Грошова допомога для пенсіонерів у Вінниці у вигляді муніципальної надбавки надається щоквартально, і ця програма поступово розширюється, повідомляє Politeka.

На останній сесії міськради, яка відбулася 25 квітня, депутати внесли зміни до соціальної програми громади. Це зроблено у зв’язку з тим, що з 1 березня мінімальна пенсія підвищилася з 2700 до 3000 гривень.

Тож і межу для отримання муніципальної надбавки переглянули. Тепер вона також складає 3000. Як інформує влада міста, в першому кварталі 2025 року грошову допомогу для пенсіонерів у Вінниці отримали понад 3400 мешканців. Йдеться про суму у 500 гривень на кожного, яку виплачують раз на три місяці.

Претендувати на таку підтримку можуть як літні люди з облцентру, так і внутрішньо переміщені особи, якщо вони перебувають на обліку у місцевому департаменті соцполітики та отримують пенсійні виплати в регіональному управлінні Пенсійного фонду.

Найперше йдеться про тих, чия пенсія не перевищує трьох тисяч з урахуванням усіх надбавок і доплат. Також у програму входять інші категорії — люди з інвалідністю, одинокі батьки, особи, які доглядають за тяжкохворими, опікуни та піклувальники недієздатних.

Щоб оформити грошову допомогу для пенсіонерів у Вінниці, потрібно звернутися до одного з управлінь соціального захисту, залежно від місця проживання.

При собі потрібно мати стандартний набір документів, зокрема паспорт, ідентифікаційний код, довідку про реєстрацію, пенсійне посвідчення, виписку з банку про рахунок та інші документи за потреби.

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