В Виннице для людей с минимальными доходами, в частности, пенсионеров, работает местная инициатива, позволяющая получать денежную помощь.

Денежная помощь для пенсионеров в Виннице в виде муниципальной надбавки предоставляется ежеквартально и эта программа постепенно расширяется, сообщает Politeka.

На последней сессии горсовета, состоявшейся 25 апреля, депутаты внесли изменения в социальную программу общины. Это сделано в связи с тем, что с 1 марта минимальная пенсия повысилась с 2700 до 3000 гривен.

Поэтому и предел для получения муниципальной надбавки был пересмотрен. Теперь она также составляет 3000. Как информируют власти города, в первом квартале 2025 года денежную помощь для пенсионеров в Виннице получили более 3400 жителей. Речь идет о сумме 500 гривен на каждого, которую выплачивают раз в три месяца.

Претендовать на такую ​​поддержку могут как пожилые люди из облцентра, так и внутренне перемещенные лица, если они состоят на учете в местном департаменте соцполитики и получают пенсионные выплаты в региональном управлении Пенсионного фонда.

В первую очередь речь идет о тех, чья пенсия не превышает трех тысяч с учетом всех надбавок и доплат. Также в программу входят другие категории — люди с инвалидностью, одинокие родители, ухаживающие за тяжелобольными, опекуны и попечители недееспособных.

Чтобы оформить денежную помощь для пенсионеров в Виннице, нужно обратиться в одно из управлений социальной защиты, в зависимости от места жительства.

При себе нужно иметь стандартный набор документов, в частности, паспорт, идентификационный код, справку о регистрации, пенсионное удостоверение, выписку из банка о счете и другие документы при необходимости.

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