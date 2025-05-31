Нововведення покликані розширити можливості виплати для ВПО у Дніпропетровській області з 1 червня.

Виплати для ВПО у Дніпропетровській області з 1 червня продовжать надаватись за умови відповідності критеріям, повідомляє Politeka.net.

Розповідаємо про зміни, що чекають на переселенців з літа.

Виплати продовжили автоматично і без додаткових звернень. Розмір допомоги складає:

2000 грн — для дорослих;

3000 грн — для дітей та осіб з інвалідністю.

Нововведення покликані розширити можливості виплати для ВПО у Дніпропетровській області з 1 червня та спростити механізми отримання державної підтримки.

Тривалість отримання пільг подовжено автоматично.

Якщо родина ВПО відповідає умовам для отримання субсидії на оренду житла, допомога буде продовжена ще на 6 місяців без потреби повторного звернення. Всі перевірки проводитиме Пенсійний фонд на основі інформації з державних реєстрів.

Оновлено формулу розрахунку обов’язкового платежу.

Тепер субсидію призначають тим сім’ям переселенців, у яких витрати на оренду (у межах соціальних норм) перевищують 20% від середньомісячного доходу домогосподарства. Це дозволяє краще захистити малозабезпечені родини.

Враховується актуальна вартість оренди.

Сума виплати для ВПО у Дніпропетровській області з 1 червня розраховується на підставі оновлених даних про середню вартість оренди житла в регіоні, оприлюднених Державною службою статистики за січень 2025 року. Це допоможе точніше відображати реальні витрати.

Можна орендувати частину житла.

Тепер субсидію можна отримати не лише за оренду всієї квартири чи будинку, а й за окрему кімнату — за умови укладення відповідного договору.

Дозволено різні форми договорів.

Орендарі можуть користуватися як власноруч складеними договорами оренди, так і типовими (примірними), затвердженими нормативними документами. Це додає гнучкості в оформленні житла.

Розширено коло орендодавців.

Тепер переселенці можуть укладати договори не лише з фізичними особами чи підприємцями, а й з юридичними особами — наприклад, компаніями чи громадськими організаціями.

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