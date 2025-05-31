Стало відомо, хто може втратити право на виплати для ВПО у Харківській області з 1 червня.

Виплати для ВПО у Харківській області з 1 червня й надалі надаватимуться на проживання, проте частина може втратити гроші, повідомляє Politeka.net.

Міністерство соціальної політики попередило.

Якщо людина відповідає критеріям, їй продовжили нарахування ще на шість місяців без потреби повторно звертатися.

Протягом усього періоду отримання коштів проводиться перевірка на відповідність умовам. У разі виявлення порушень — виплати можуть зупинити.

Хто може втратити право на виплати для ВПО у Харківській області з 1 червня — перелік підстав:

Перебування за кордоном понад 30 днів без офіційних причин (як-от лікування, навчання, відрядження) — підстава для скасування виплат.

без офіційних причин (як-от лікування, навчання, відрядження) — підстава для скасування виплат. Покупка нерухомості вартістю понад 100 000 грн — якщо житло не було надане державою або громадою.

Придбання авто віком до 5 років — за винятком випадків, коли транспорт купували волонтери для потреб ЗСУ.

— за винятком випадків, коли транспорт купували волонтери для потреб ЗСУ. Наявність житла у безпечному регіоні , якщо площа перевищує 13,65 кв. м на особу.

, якщо площа перевищує 13,65 кв. м на особу. Купівля валюти або банківських металів на понад 100 000 грн — виняток становлять витрати на освіту, лікування чи соціальні потреби, а також кошти від благодійників.

— виняток становлять витрати на освіту, лікування чи соціальні потреби, а також кошти від благодійників. Депозит у банку понад 100 000 грн — наявність значних заощаджень може позбавити статусу отримувача допомоги.

Якщо жодна з цих умов вас не стосується, а виплата не надходить — зверніться до ЦНАПу або органів соцзахисту. Можливо, потрібно оновити інформацію чи подати додаткові документи.

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