Стало известно, кто может потерять право на выплаты для ВПЛ в Харьковской области с 1 июня.

Выплаты для ВПЛ в Харьковской области с 1 июня и дальше будут предоставляться на проживание, однако часть может потерять деньги, сообщает Politeka.net.

Министерство социальной политики предупредило.

Если человек отвечает критериям, ему продлили начисления еще на шесть месяцев без необходимости повторно обращаться.

В течение всего периода получения средств проводится проверка на соответствие условиям.

Кто может потерять право на выплаты для ВПЛ в Харьковской области с 1 июня — перечень оснований:

Пребывание за границей более 30 дней без официальных причин (таких как лечение, обучение, командировка) — основание для отмены начисления.

без официальных причин (таких как лечение, обучение, командировка) — основание для отмены начисления. Покупка недвижимости стоимостью более 100 000 грн - если жилье не предоставлено государством или общиной.

Покупка авто в возрасте до 5 лет — за исключением случаев, когда транспорт покупали волонтеры для нужд ВСУ.

— за исключением случаев, когда транспорт покупали волонтеры для нужд ВСУ. Наличие жилья в безопасном регионе , если площадь превышает 13,65 кв. м на человека.

, если площадь превышает 13,65 кв. м на человека. Покупка валюты или банковских металлов более чем на 100 000 грн — исключение составляют расходы на образование, лечение или социальные нужды, а также средства от благотворителей.

— исключение составляют расходы на образование, лечение или социальные нужды, а также средства от благотворителей. Депозит в банке более 100 000 грн. — наличие значительных сбережений может лишить статуса получателя помощи.

Если ни одно из этих условий вас не касается, а выплата не поступает — обратитесь в ЦНАП или органы соцзащиты. Возможно, необходимо обновить информацию или предоставить дополнительные документы.

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