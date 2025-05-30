Багатьох українців цікавить питання підвищення тарифу на газ з 1 червня в Запорізькій області.

Тариф на газ з 1 червня залишатиметься незмінним для користувачів "Нафтогазу" в Запорізькій області, повідомляє Politeka.

За інформацією компанії, вартість газу для населення не зміниться і становитиме 7,96 гривні за кубометр.

Компанія продовжила дію тарифного плану "Фіксований" до 30 квітня 2026 року, тому у червні споживачі платитимуть саме цю суму.

Окрім плати за газ, українці сплачують і тариф на доставку. Вартість доставки газу встановлюється щорічно 1 січня і залежить від регіону та оператора газорозподільних мереж.

Для прикладу, у Запорізькій області тариф на доставку, затверджений ПАТ "Запоріжгаз", складає 1,104 гривні за кубометр. Важливо зазначити, що споживачі платять за транспортування газу навіть без фактичного споживання, якщо залишаються підключеними до мережі.

Щоб уникнути зайвих витрат, можна офіційно від’єднатися від газової мережі — для цього слід розірвати договір із постачальником і отримати відповідний акт зупинки постачання. У разі відмови компанії розірвати контракт, споживач має право звернутися зі скаргою до НКРЕКП.

Отже, у травні 2025 року не відбулося суттєвих змін. Окрім того, вартість газа з 1 червня в Запорізькій області буде незмінною, тож українці можуть не звилюватися через збільшення платіжок.

Останні новини:

Нагадаємо Politeka писала, Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Запорізькій області: яку підтримку можна отримати.

Як повідомляла Politeka, Робота для переселенців в Запоріжжі: які вакансії та зарплату пропонують для ВПО.