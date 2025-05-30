Многих украинцев интересует вопрос повышения тарифа на газ с 1 июня в Запорожской области.

Тариф на газ с 1 июня будет оставаться неизменным для пользователей "Нафтогаза" в Запорожской области, сообщает Politeka.

По информации компании , стоимость газа для населения не изменится и составит 7,96 гривны за кубометр.

Компания продлила действие тарифного плана "Фиксированный" до 30 апреля 2026 года, поэтому в июне потребители будут платить именно эту сумму.

Кроме платы за газ украинцы платят и тариф на доставку. Стоимость доставки газа устанавливается ежегодно 1 января и зависит от региона и оператора газораспределительных сетей.

Например, в Запорожской области тариф на доставку, утвержденный ПАО "Запорожгаз", составляет 1,104 гривны за кубометр. Важно отметить, что потребители платят за транспортировку газа даже без фактического потребления, если остаются подключенными к сети.

Чтобы избежать лишних расходов, можно официально отсоединиться от газовой сети — для этого следует расторгнуть договор с поставщиком и получить соответствующий акт остановки поставки. В случае отказа компании расторгнуть контракт, потребитель имеет право обратиться с жалобой в НКРЭКУ.

Итак, в мае 2025 года не произошло существенных изменений. Кроме того, стоимость газа с 1 июня в Запорожской области будет неизменной, поэтому украинцы могут не уволиться из-за увеличения платежей.

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