Місцеві мешканці поважного віку часто бажають залишатися між людьми, а робота для пенсіонерів у Запоріжжі дає таку можливість.

Робота для пенсіонерів у Запоріжжі існує і вибір доволі широкий, повідомляє Politeka.

Як свідчать оголошення на платформі OLX, у місті дедалі частіше з’являються вакансії, де прямо зазначено що шукають саме людей поважного віку. І йдеться не лише про охорону чи вахтерів.

У Шевченківському районі, до прикладу, є робота для пенсіонерів в Запоріжжі вантажником на склад. На цю позицію готові взяти людину без досвіду. Кажуть що всьому навчать на місці. До того ж обіцяють доставку до підприємства і назад. Заробітна плата може сягати 20 тисяч.

Ще одна пропозиція доступна у Вознесенівському районі. Тут потрібні люди для фасування сипучих харчових продуктів. На цю роботу для пенсіонерів в Запоріжжі запрошують саме чоловіків. Оплату обіцяють до 15 500.

Також є запит на досвідчених майстрів. У центрі міста поблизу Критого ринку відкрито вакансію фрезерувальника. Це вже технічна спеціальність яка потребує навичок. Тут важливо мати бодай мінімальний досвід. Зарплата стартує від 16 000 і може сягати понад 20 000.

Оплату обіцяють щоденну. Формат зайнятості може бути як повним так і частковим залежно від домовленостей. Тому можливостей є достатньо, головне - пробувати і бути готовим до освоєння нових навичок.

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