Местные пожилые люди часто желают оставаться между людьми, а работа для пенсионеров в Запорожье дает такую ​​возможность.

Работа для пенсионеров в Запорожье существует и выбор достаточно широк, сообщает Politeka.

Как свидетельствуют объявления на платформе OLX, в городе все чаще появляются вакансии, где прямо указано, что ищут именно людей почтенного возраста. И речь не только об охране или вахтерах.

В Шевченковском районе, например, работа для пенсионеров в Запорожье грузчиком на склад. На эту позицию готовы взять человека без опыта. Говорят, что всему научат на месте. К тому же, обещают доставку к предприятию и обратно. Заработная плата может достигать 20 тысяч.

Еще одно предложение доступно в Вознесеновском районе. Здесь нужны люди для фасовки сыпучих пищевых продуктов. На эту работу для пенсионеров в Запорожье приглашают мужчин. Оплату обещают до 15500.

Также есть запрос на опытных мастеров. В центре города близ Крытого рынка открыта вакансия фрезеровщика. Это уже техническая специальность, требующая навыков. Здесь важно иметь хотя бы минимальный опыт. Зарплата стартует от 16 000 и может составлять более 20 000.

Оплату обещают ежедневно. Формат занятости может быть как полным, так и частичным в зависимости от договоренностей. Поэтому возможностей достаточно, главное - пробовать и быть готовым к освоению новых навыков.

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