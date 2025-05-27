Новий графік поїздів у Запоріжжі оновився, що стало хорошою новиною для любителів подорожувати країною та відпочивати в Карпатах.

Новий графік поїздів у Запоріжжі передбачав деякі зміни для пасажирів через аварійну ситуацію на колії, повідомляє Politeka.

Як інформують на офіційному сайті компанії, № 006П зі сполученням із нашого облцентру до Ясіні, останніми днями курсував зі змінами через аварійну ситуацію. Проте новий графік поїздів у Запоріжжі передбачає, що вже з 27 травня № 006П повертається до звичного маршруту.

"Укрзалізниця" повідомила про завершення ремонтних робіт на дільниці, що була пошкоджена через обвал ґрунту. Цього разу залізничникам вдалося впоратися навіть раніше запланованого.

Нагадаємо, що минулого тижня, рух пасажирських складів між Ясінєю та Вороненком було обмежено після просідання ґрунту. Через це пасажири, які їхали від нашого міста до Закарпаття, зупинялися у Ворохті. Далі проїхати було неможливо, тому компанія організувала автобусний трансфер до необхідних туристичних точок.

Проте 26 травня фахівці "Укрзалізниці" повідомили, що основні ремонтні роботи завершені. Це означає, що з 27 числа вже буде діяти новий графік поїздів у Запоріжжі. Любителі подорожувати вже зможуть пересуватися у звичному режимі в обох напрямках.

У компанії зауважили, що попри відновлення маршруту, на аварійній ділянці діятиме обмеження швидкості. Це може спричинити затримку до 15 хвилин. У зворотному напрямку затримки обіцяють компенсувати.

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