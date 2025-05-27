Новый график поездов в Запорожье обновился, что стало хорошей новостью для любителей путешествовать по стране и отдыхать в Карпатах.

Новый график поездов в Запорожье предусматривал некоторые изменения для пассажиров из-за аварийной ситуации на путях, сообщает Politeka.

Как информируют на официальном сайте компании, № 006П с сообщением из нашего облцентра в Ясини, в последние дни курсировал с изменениями из-за аварийной ситуации. Однако новый график поездов в Запорожье предполагает, что уже с 27 мая №006П возвращается к привычному маршруту.

"Укрзализныця" сообщила о завершении ремонтных работ на участке, поврежденном из-за обвала грунта. В этот раз железнодорожникам удалось справиться даже раньше запланированного.

Напомним, что на прошлой неделе движение пассажирских составов между Ясиней и Вороненко было ограничено после проседания грунта. Поэтому пассажиры, которые ехали от нашего города в Закарпатье, останавливались в Ворохте. Дальше проехать было невозможно, поэтому компания организовала автобусный трансфер до необходимых туристических точек.

Однако 26 мая специалисты "Укрзализныци" сообщили, что основные ремонтные работы завершены. Это означает, что с 27 числа будет действовать новый график поездов в Запорожье. Любители путешествовать уже смогут передвигаться в обычном режиме в обоих направлениях.

В компании отметили, что, несмотря на восстановление маршрута, на аварийном участке будет действовать ограничение скорости. Это может привести к задержке до 15 минут. В обратном направлении задержки обещают компенсировать.

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