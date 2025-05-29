Відключення газу в Чернівецькій області є тимчасовим і спрямоване на покращення якості та безпеки газопостачання.

Відключення газу в Чернівецькій області заплановане у понад 20 населених пунктах, повідомляє Politeka.

Таку інформацію надає філія «Газмережі».

Обмеження газопостачання триватиме з 09:00 2 червня до 16:00 3 червня 2025 року.

Причиною обмежень є проведення профілактичних робіт на газорозподільних мережах.

Під час ремонтних робіт газ не подаватиметься до міст Новоселиця, Герца та сіл Строїнці, Зелений Гай, Бояни, Припруття, Динівці, Слобода, Рокитна, Рингач, Шишківці, Довжок, Берестя, Малинівка, Тарасівці, Маршинці, Мольниця, Банчени, Горбова, Годинівка, Луківці, Маморниця, Маморниця Вама і Цурень.

Фахівці нагадують, що у цей період необхідно перекрити крани на опускних трубах та не відкривати їх до повного відновлення газопостачання. Це дозволить уникнути аварійних ситуацій і забезпечить безпеку мешканців.

Компанія перепрошує за тимчасові незручності, пов’язані з відключенням, і просить жителів Чернівецької області поставитися до ситуації з розумінням.

Відключення газу в Чернівецькій області — тимчасова міра, спрямована на покращення якості та безпеки газопостачання.