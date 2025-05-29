Отключение газа в Черновицкой области запланировано более чем в 20 населенных пунктах, сообщает Politeka.
Такую информацию предоставляет филиал «Газсети».
Ограничение газоснабжения продлится с 09:00 2 июня по 16:00 3 июня 2025 года.
Причиной ограничений является проведение профилактических работ на газораспределительных сетях.
Во время ремонтных работ газ не будет подаваться в города Новоселица, Герца и сел Строинцы, Зеленый Гай, Бояны, Припрутье, Дыновцы, Слобода, Ракитная, Рингач, Шишковцы, Довжок, Берестье, Малиновка, Тарасовцы, Маршинцы, Мольница, Банчены, Маморница Вама и Цурень.
Специалисты напоминают, что в этот период необходимо перекрыть краны на опускных трубах и не открывать до полного восстановления газоснабжения. Это позволит избежать аварийных ситуаций и обеспечит безопасность жильцов.
Компания извиняется за временные неудобства, связанные с отключением, и просит жителей Черновицкой области отнестись к ситуации с пониманием.
Отключение газа в Черновицкой области – временная мера, направленная на улучшение качества и безопасности газоснабжения.
Также специалисты советуют заранее запастись необходимыми ресурсами для комфортного пребывания без газа в указанный период.
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