У разі продовження грошова допомога для пенсіонерів з 1 червня буде нараховуватися у звичному порядку.

Грошова допомога для пенсіонерів з 1 червня в Україні від програми ООН перебуває у підвішеному стані, повідомляє Politeka.net.

Розповідаємо, що відомо про виплати.

Програма охоплює дев’ять регіонів України, де спостерігається особливо складна гуманітарна ситуація.

Це Чернігівська, Дніпропетровська, Донецька, Харківська, Херсонська, Луганська, Миколаївська, Запорізька та Сумська області. Виплати надавалися тим, хто не отримував допомоги як внутрішньо переміщена особа чи не мав інших міжнародних виплат — зокрема пенсіонерам, людям з інвалідністю та особам без права на пенсію.

Жодних додаткових заяв або реєстрації для участі у програмі не вимагається. Кошти надходять автоматично — тим самим способом, яким зазвичай здійснюється нарахування пенсій чи соціальної допомоги, тобто на банківські картки або через «Укрпошту».

Після 31 травня виплати буде припинено. Фіндопомога не надаватиметься, якщо міжнародні партнери не оголосять про продовження ініціативи.

Експерти радять регулярно перевіряти інформацію на офіційних ресурсах Міністерства соціальної політики та Всесвітньої продовольчої програми ООН, а також відстежувати рух коштів на власних пенсійних рахунках. У разі продовження грошова допомога для пенсіонерів з 1 червня буде нараховуватися у звичному порядку. Якщо ж фінансування не відновиться, отримувачам залишиться лише базова державна виплата.

Офіційних повідомлень щодо продовження цієї ініціативи на червень поки немає.

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