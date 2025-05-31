Підвищення тарифів на комунальні послуги у Запорізькій області з 1 червня не перебачається, але платити все одно доведеться більше.

Підвищення тарифів на комунальні послуги у Запорізькій області з 1 червня 2025 року не передбачено, повідомляє Politeka.

Ціни на електроенергію залишаються фіксованими – 4,32 грн/кВт-год. Такі розцінки діятимуть щонайменше до кінця жовтня. Для власників двозонних лічильників нічний тарифний план становить 2,16 грн/кВт-год. Для домогосподарств з електроопаленням діють пільги: до 2 000 кВт∙год – 2,64 гривні, понад норму – 4,32 гривні.

Ціна на газ у червні також залишиться без змін. "Нафтогаз" утримує тариф на рівні 7,96 грн/куб. У решти постачальників — від 7,79 до 9,99 грн. Водночас частина українців отримає третю платіжку — за технічне обслуговування мереж. Її сума залежить від віку будинку та інфраструктури й становитиме від 100 до 900 гривень.

Третя платіжка надходить раз на 3 або 5 років. На формування суми, яка в ній вказана, впливають кілька факторів — зокрема, протяжність труб у будинку, кількість з’єднань та встановлених запірних механізмів.

На воду теж не очікується підвищення: НКРЕКП не змінювало ціни. Проте місцева влада може встановлювати свої розцінки, тож платіжки можуть різнитися.

Загалом підвищення тарифів на комунальні послуги у Запорізькій області з 1 червня не передбачається, окрім можливості надходження третьої платіжки. Також остаточна сума залежатиме від регіональних постачальників і типу житла.

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