Повышение тарифов на коммунальные услуги в Запорожской области с 1 июня не предвидится, но платить все равно придется больше.

Повышение тарифов на коммунальные услуги в Запорожской области с 1 июня 2025 г. не предусмотрено, сообщает Politeka.

Цены на электроэнергию остаются фиксированными – 4,32 грн/кВт-час. Такие расценки будут действовать, по меньшей мере, до конца октября. Для владельцев двухзонных счетчиков ночной тарифный план составляет 2,16 грн/кВт-ч. Для домохозяйств с электроотоплением действуют льготы: до 2 000 кВт∙ч – 2,64 гривны, сверх нормы – 4,32 гривны.

Цена на газ в июне также останется без изменений. "Нефтегаз" удерживает тариф на уровне 7,96 грн/куб. У остальных поставщиков – от 7,79 до 9,99 грн. В то же время, часть украинцев получит третью платежку — за техническое обслуживание сетей. Ее сумма зависит от возраста дома и инфраструктуры и будет составлять от 100 до 900 гривен.

Третья платежка поступает раз в 3 или 5 лет. На формирование указанной суммы влияют несколько факторов — в частности, протяженность труб в доме, количество соединений и установленных запорных механизмов.

На воду тоже не ожидается повышение: НКРЭКУ не меняло цены. Однако местные власти могут устанавливать свои расценки, поэтому платежки могут отличаться.

В целом, повышение тарифов на коммунальные услуги в Запорожской области с 1 июня не предусматривается, кроме возможности поступления третьей платежки. Также окончательная сумма зависит от региональных поставщиков и типа жилья.

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