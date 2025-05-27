"Укрзалізниця" час від часу вводить новий графік поїздів в Одеській області, тому розповідаємо, кого чекають зміни цього разу.

Новий графік поїздів в Одеській області стосується приміських пасажирськх складів, які сполучають станції Мартинівська та Колосівка з облцентром, повідомляє Politeka.

Як йдеться на офіційному сайті "Укрзалізниці", вже в червні пасажири помітять, що час відправлення та прибуття деяких рейсів змінився. Компанія радить врахувати новий графік поїздів в Одеській області, аби уникнути непорозумінь.

Як зазначають у пресслужбі, новий графік поїздів в Одеській області тимчасово змінює рух двох приміських складів. Зокрема, у дні 10, 11 і 12 червня №6401, що курсує з Колосівки до Одеси-Головної, відправлятиметься о 03:45, а прибуватиме о 07:34.

Вже з 13 числа і до моменту скасування цього розпорядження час прибуття трохи скоротять, і він буде приїжджати о 07:29. Так само і №6403, який їде з Мартинівської облцентру, протягом перших трьох днів наступного місяця відправлятиметься о 03:40 і прибуватиме о 08:17. Після 13 числа його прибуття очікується на 10 хвилин раніше — о 08:07.

Ці нововведення, хоч і не дуже масштабні, проте все ж покликані підвищити ефективність роботи залізниці і зробити рух більш скоординованим. Це допоможе краще розподілити потоки пасажирів і забезпечити більш комфортні умови подорожей.

Варто нагадати, що нововведення носять тимчасовий характер і будуть діяти до відповідного розпорядження. Тож пасажирам варто уважно стежити за оновленнями, аби не пропустити потрібний рейс і не затримуватися на вокзалах.

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