"Укрзализныця" время от времени вводит новый график поездов в Одесской области, поэтому рассказываем, кого ждут перемены на этот раз.

Новый график поездов в Одесской области касается пригородных пассажирских составов, соединяющих станции Мартыновская и Колосовка с облцентром, сообщает Politeka.

Как говорится на официальном сайте "Укрзализныци", уже в июне пассажиры заметят, что время отправки и прибытия некоторых рейсов изменилось. Компания советует учесть новый график поездов в Одесской области во избежание недоразумений.

Как отмечают в пресс-службе, новый график поездов в Одесской области временно изменяет движение двух пригородных составов. В частности, в дни 10, 11 и 12 июня №6401, курсирующий из Колосовки в Одессу-Главную, будет отправляться в 03:45, а прибывать в 07:34.

Уже с 13 числа и к моменту отмены этого распоряжения время прибытия немного сократят, и он будет приезжать в 07:29. Так же и №6403, который едет из Мартыновского облцентра, в течение первых трех дней следующего месяца будет отправляться в 03:40 и прибывать в 08:17. После 13 числа его прибытие ожидается 10 минутами ранее — в 08:07.

Эти нововведения, хоть и не очень масштабные, но все же призваны повысить эффективность работы железной дороги и сделать движение более скоординированным. Это поможет лучше распределить потоки пассажиров и обеспечить более удобные условия путешествий.

Следует напомнить, что нововведения носят временный характер и будут действовать до соответствующего распоряжения. Так что пассажирам следует внимательно следить за обновлениями, чтобы не пропустить нужный рейс и не задерживаться на вокзалах.

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