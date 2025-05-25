Синоптики склали прогноз погоди в Одесі на тиждень з 26 травня по 1 червня та розкрили, що чекає містян.

Синоптики оприлюднили прогноз погоди для Одеси на тиждень з 26 травня по 1 червня та поділилися, яких погодних умов варто очікувати містянам у цей період, повідомляє Politeka.net.

Про це розповіли в Sinoptik.ua.

Синоптики зробили прогноз погоди в Одесі на тиждень з 26 травня по 1 червня. Тиждень розпочнеться з прохолодної погоди. У понеділок, 26-ого числа: сонце в цей день буде рідко з'являтися з-за хмар. Без опадів. Стовпчики термометрів коливатимуться в межах від +16 до +17°C.

Вівторок, 27.05: триматиметься хмарність. Дождів не спостерігатиметься. Денна температура сягне +19°C.

У середу, 28.05: прогнозують температуру в межах від +14 до +21°C. Хмарність триматиметься до самого вечора. Без опадів.

У четвер, 29.05: синоптики обіцяють від 15 до 22 градусів зі знаком "+". Сонце в цей день буде рідко з'являтися з-за хмар. Вночі та вранці опадів не очікується. Удень йтиме дрібний дощ, проте ближче до вечора він закінчиться.

В п'ятницю 30-ого: хмари закриють небо вже з самого ранку та протримаються до пізнього вечора. З середини дня і до його кінця йтиме дрібний дощ. Стопчики термометрів піднімуться до +23 градусів.

В суботу 31-ого числа: температура протримається на рівні +23 градусів. З середини дня і до його кінця йтиме дрібний дощ.

Неділя 1.06: очікується хмарність, незважаючи на те, що ранок та вечір обіцяють бути ясними. Без опадів. Протримається +15 до +23. Отже прогноз погоди в Одесі на тиждень з 26 травня по 1 червня обіцяє похолодання з рідкими зливами.

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