Синоптики составили прогноз погоды в Одессе на неделю с 26 мая по 1 июня и раскрыли, что ждет горожан.

Синоптики обнародовали прогноз погоды для Одессы на неделю с 26 мая по 1 июня и поделились, какие погодные условия следует ожидать горожанам в этот период, сообщает Politeka.net.

Об этом рассказали в Sinoptik.ua.

Синоптики сделали прогноз погоды в Одессе на неделю с 26 мая по 1 июня. Неделя начнется с прохладной погоды. В понедельник, 26 числа: солнце в этот день будет редко появляться из-за облаков. Без осадков. Столбики термометров будут колебаться от +16 до +17°C.

Вторник, 27.05: будет держаться облачность. Дождей не будет. Днем 19°C.

В среду, 28.05: прогнозируют температуру в пределах от +14 до +21°C. Облачность будет держаться до самого вечера. Без осадков.

В четверг, 29:05: синоптики обещают от 15 до 22 градусов со знаком "+". Солнце в этот день будет редким из-за облаков. Ночью и утром осадки не ожидаются. Днем будет идти мелкий дождь, однако ближе к вечеру он закончится.

В пятницу тридцатого: облака закроют небо уже с самого утра и продержатся до позднего вечера. С середины дня и до его конца будет идти мелкий дождь. Стопчики термометров поднимутся до +23 градусов.

В субботу 31 числа: температура продержится на уровне +23 градусов. С середины дня и до его конца будет идти мелкий дождь.

Воскресенье 1:06: ожидается облачность, несмотря на то, что утро и вечер обещают быть ясными. Без осадков. Продержится +15 до +23. Итак , прогноз погоды в Одессе на неделю с 26 мая по 1 июня обещает похолодание с редкими ливнями.

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