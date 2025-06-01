Підвищення тарифів на комунальні послуги вже позначилося на фінансовому становищі українців.

Підвищення тарифів на комунальні послуги спричинило хвилю невдоволення серед мешканців кількох областей України, повідомляє Politeka.

Найбільш напружена ситуація — довкола водопостачання: ціни зростають, а якість послуг при цьому залишає бажати кращого.

У селі Буша на Вінниччині з 1 лютого 2025 року вартість води піднялася майже до 64 грн за кубометр — найвища ціна у Ямпільській громаді. Люди нарікають на постійні втрати води та відсутність контролю за мережами. Постачальник пояснює подорожчання зношеністю систем і здорожчанням електроенергії, яка формує понад 60% усіх витрат.

У Миколаївській області ситуація теж напружена: водоканали накопичили понад 24 мільярди гривень боргів, через що тарифне навантаження зростає. А у селі Вільне на Дніпропетровщині кубометр води вже коштує 78 грн. Місцеві протестують не лише через ціни, а й через незадовільну якість послуг.

Зростають і тарифи на електроенергію — з 1 червня 2024 року населення платить 4,32 грн/кВт⋅год, але обговорюється ймовірне підвищення до 6,64 грн. Щодо газу, то у всіх областях запроваджується третя платіжка - за обслуговування мереж.

За словами віце-прем’єра Олексія Кулеби, держава розглядає можливість передачі водоканалів у розпорядження громад, щоб оперативніше вирішувати фінансові проблеми та покращити дисципліну.

Підвищення тарифів на комунальні послуги стає викликом для українців.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Підвищення тарифів на воду на Дніпропетровщині: в області виникли значні проблеми, мешканців попередили.

Також Politeka писала, Підвищення тарифів на комунальні послуги у Запоріжжі: яких змін очікувати в травні.

Як повідомляла Politeka, Підвищення тарифів на комунальні послуги у Києві: у НБУ розповіли, коли це може статися.