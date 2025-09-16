Жителям рекомендують заздалегідь підготуватися до графіка відключення світла з 17 по 18 вересня в Кіровоградській області.

Графік відключення світла з 17 по 18 вересня в Кіровоградській області вводиться через заплановані капітальні ремонти на лініях електропередач, повідомляє Politeka.net.

Про це попередили у прес-службі Кіровоградобленерго.

Графік відключення світла з 17 по 18 вересня в Кіровоградській області було введено через масштабні ремонтні роботи в регіоні. У середу, 17 числа, заплановані роботи з 8:40 до 18 години у Констянтинівці на вулицях:

Берегова, 1, 1А, 1Б, 2-9, 9А, 10-11, 11А, 12-16, 16А, 17А, 18-24, 27-32, 32А, 33, 33А, 34, 34А, 35-37, 39-41, 41А, 42-45;

Вокзальна, 1-12, 12А, 13А, 14, 14А, 15, 15А, 16-19, 19А, 19Б, 20, 20А, 20Б, 21-28, 28А, 29-37;

Дружби, 1, 4, 6-12, 12А, 13-17, 17А, 18-19, 19А, 21А, 21Б, 22-23, 26-31, 31А, 32-34, 36, 39, 42-47, 50, 52, 54-64, 66-67, 70-71, 73-76, 78, 80-81, 84-85, 89-91, 91А, 92-94, 96-102, 104;

Механізаторна, 2-7, 10, 12-14, 14А;

Миру, 2, 2А, 3-6, 8, 10-13, 14А, 14Б, 16-25;

Молодіжна, 1-2, 4, 8-10, 13-14, 28;

Садова, 2-3, 3А, 4-8, 10-25, 27-38, 40-41, 43, 45, 48;

Степова, 2-3, 5-12, 18-19, 19А, 20;

Шевченка, 1-2, 4-5, 7, 9-14, 16, 18-19, 21-27, 29-36, 38-41, 43, 45-48, 50, 52-53, 55А, 56-61, 63-68, 68А, 69, 71-85, 87, 89-91, 93.

Крім цього без світла доведеться посидіти жителям населеного пункту Мар'янопіль за адресами: Берегова, 1-4, 8-11, 15-18; Захисників України, 1-8, 11-14, 16-18; Шевченка пров., 1, 7, 2, 5, 8.

Обмеження в цей день діятимуть і на території Пурпурівка по вул.: Леоніда Каденюка, 1-20; Лесі Українки, 3-5, 7-14, 16; Молодіжна, 1-9, 11-12, 14, 16-19, 21-29; Мусієнка пров., 2; Набережна, 2, 6; Соборна, 1-11, 13, 13А, 14-25, 27-31; Травневий пров., 1-12; Шкільна, 1-2, 5, 5А, 6-12, 14, 16-22, 24-25, 27-28, 32-34, 37.

У четвер, 18 числа вимкнення стануться з 09:00 до 17:00 в населеному пункті Новомиргород, вулиці: Білоглинська, 74, 75/13, 77, 79, 82-83, 83А, 84-85, 88-89, 91-92, 93/7; Зарічна, 50, 51/1, 53/2, 55/2, 56/4, 58/3, 59, 63-68, 70-77, 78/9; Калиновий пров., 5, 7-12, 14, 17, 19, 25; Михайла Тургелі пров., 3, 5, 7, 9, 15; Оболенського, 67/21, 69, 71, 73, 73А, 75, 77, 81, 83, 85, 87, 89, 91, 92/23, 96, 100, 104, 106, 108, 110, 112, 114, 116, 118, 120/1; Шкільна, 2, 4.

Варто підготуватись і жителям Каніж, що проживають за такими адресами: Максима Чередника, 126, 128-129, 131-137, 139-148, 150, 152, 156, 161, 163.

