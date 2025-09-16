Жителям рекомендуют заранее подготовиться к графику отключения света с 17 по 18 сентября в Кировоградской области.

График отключения света с 17 по 18 сентября в Кировоградской области вводится из-за запланированных капитальных ремонтов на линиях электропередач, сообщает Politeka.net.

Об этом сообщили в пресс-службе Кировоградоблэнерго.

График отключения света с 17 по 18 сентября в Кировоградской области был введен из-за масштабных ремонтных работ в регионе. В среду, 17 числа, запланированы работы с 8:40 до 18 часов в Константиновке на улицах:

Береговая, 1, 1А, 1Б, 2-9, 9А, 10-11, 11А, 12-16, 16А, 17А, 18-24, 27-32, 32А, 33, 33А, 34, 34А, 35-45;

Вокзальная, 1-12, 12А, 13А, 14, 14А, 15, 15А, 16-19, 19А, 19Б, 20, 20А, 20Б, 21-28, 28А, 29-37;

Дружбы, 1, 4, 6-12, 12А, 13-17, 17А, 18-19, 19А, 21А, 21Б, 22-23, 26-31, 31А, 32-34, 36, 39, 42-45, 5 66-67, 70-71, 73-76, 78, 80-81, 84-85, 89-91, 91А, 92-94, 96-102, 104;

Механизаторная, 2-7, 10, 12-14, 14А;

Мир, 2, 2А, 3-6, 8, 10-13, 14А, 14Б, 16-25;

Молодижна, 1-2, 4, 8-10, 13-14, 28;

Садова, 2-3, 3А, 4-8, 10-25, 27-38, 40-41, 43, 45, 48;

Степова, 2-3, 5-12, 18-19, 19А, 20;

Шевченко, 1-2, 4-5, 7, 9-14, 16, 18-19, 21-27, 29-36, 38-41, 43, 45-48, 50, 52-53, 55А, 56-61, 63-68, 6 89-91, 93.

Кроме этого, без света придется посидеть жителям населенного пункта Марьянопиль по адресам: Берегова, 1-4, 8-11, 15-18; Захысныкив Украины, 1-8, 11-14, 16-18; Шевченко пер., 1, 7, 2, 5, 8.

Ограничения в этот день будут действовать и на территории Пурпуровки по ул.: Леонида Каденюка, 1-20; Леси Украинки, 3-5, 7-14, 16; Молодежная, 1-9, 11-12, 14, 16-19, 21-29; Мусиенко пер., 2; Набережная, 2, 6; Соборна, 1-11, 13, 13А, 14-25, 27-31; Травневый пер., 1-12; Шкильна, 1-2, 5, 5А, 6-12, 14, 16-22, 24-25, 27-28, 32-34, 37.

В четверг, 18 числа отключения произойдут с 09:00 до 17:00 в населенном пункте Новомиргород, улицы: Белогольская, 74, 75/13, 77, 79, 82-83, 83А, 84-85, 88-89, 91-72, 93 Зарична, 50, 51/1, 53/2, 55/2, 56/4, 58/3, 59, 63-68, 70-77, 78/9; Калиновый пер., 5, 7-12, 14, 17, 19, 25; Михаила Тургеля пер., 3, 5, 7, 9, 15; Оболенского, 67/21, 69, 71, 73, 73А, 75, 77, 81, 83, 85, 87, 89, 91, 92/23, 96, 100, 104, 106, 108, 111, 1 120/1; Школьная, 2, 4.

Следует подготовиться и жителям Каниж, проживающих по следующим адресам: Максима Чередника, 126, 128-129, 131-137, 139-148, 150, 152, 156, 161, 163.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Дефицит продуктов в Кировоградской области: какая ситуация на рынке.

Также Politeka сообщала, Денежная помощь для пенсионеров в Кировоградской области: украинцам объяснили, на что можно потратить выплаты.

Как сообщала Politeka, Дефицит продуктов в Кировоградской области: как саранча повлияет на цены в магазинах.