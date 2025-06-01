Повышение тарифов на коммунальные услуги уже сказалось на финансовом положении украинцев.

Повышение тарифов на коммунальные услуги повлекло за собой волну недовольства среди жителей нескольких областей Украины, сообщает Politeka.

Наиболее напряженная ситуация вокруг водоснабжения: цены растут, а качество услуг при этом оставляет желать лучшего.

В селе Буша в Винницкой области с 1 февраля 2025 года стоимость воды поднялась почти до 64 грн за кубометр — самая высокая цена в Ямпольской общине. Люди сетуют на постоянные потери воды и отсутствие контроля над сетями. Поставщик объясняет удорожание износом систем и удорожанием электроэнергии, которая формирует более 60% всех затрат.

В Николаевской области ситуация тоже напряженная: водоканалы накопили более 24 миллиардов гривен долгов, из-за чего тарифная нагрузка растет. А в селе Вольное на Днепропетровщине кубометр воды уже стоит 78 грн. Местные протестуют не только из-за цен, но и из-за неудовлетворительного качества услуг.

Растут и тарифы на электроэнергию — с 1 июня 2024 года население платит 4,32 грн/кВтч, но обсуждается вероятное повышение до 6,64 грн. Что касается газа, то во всех областях вводится третья платежка – за обслуживание сетей.

По словам вице-премьера Алексея Кулебы, государство рассматривает возможность передачи водоканалов в распоряжение общин, чтобы более оперативно решать финансовые проблемы и улучшить дисциплину.

Повышение тарифов на коммунальные услуги становится вызовом для украинцев.

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