Повышение тарифов на коммунальные услуги повлекло за собой волну недовольства среди жителей нескольких областей Украины, сообщает Politeka.
Наиболее напряженная ситуация вокруг водоснабжения: цены растут, а качество услуг при этом оставляет желать лучшего.
В селе Буша в Винницкой области с 1 февраля 2025 года стоимость воды поднялась почти до 64 грн за кубометр — самая высокая цена в Ямпольской общине. Люди сетуют на постоянные потери воды и отсутствие контроля над сетями. Поставщик объясняет удорожание износом систем и удорожанием электроэнергии, которая формирует более 60% всех затрат.
В Николаевской области ситуация тоже напряженная: водоканалы накопили более 24 миллиардов гривен долгов, из-за чего тарифная нагрузка растет. А в селе Вольное на Днепропетровщине кубометр воды уже стоит 78 грн. Местные протестуют не только из-за цен, но и из-за неудовлетворительного качества услуг.
Растут и тарифы на электроэнергию — с 1 июня 2024 года население платит 4,32 грн/кВтч, но обсуждается вероятное повышение до 6,64 грн. Что касается газа, то во всех областях вводится третья платежка – за обслуживание сетей.
По словам вице-премьера Алексея Кулебы, государство рассматривает возможность передачи водоканалов в распоряжение общин, чтобы более оперативно решать финансовые проблемы и улучшить дисциплину.
Повышение тарифов на коммунальные услуги становится вызовом для украинцев.
Последние новости:
Напомним Politeka писала, Повышение тарифов на воду на Днепропетровщине: в области возникли значительные проблемы, жителей предупредили.
Также Politeka писала, Повышение тарифов на коммунальные услуги в Запорожье: каких изменений ожидать в мае.
Как сообщала Politeka, Повышение тарифов на коммунальные услуги в Киеве: в НБУ рассказали, когда это может произойти.