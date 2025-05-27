Для отримання безкоштовних продуктів для ВПО та пенсіонерів у Полтаві необхідно попередньо зареєструватися.

Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Полтаві надаються всім українцям, хто потребує підтримки у цей важкий час, повідомляє Politeka.net.

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Стало відомо, що Християнська церква «Перемога» спільно з проєктом «Є Надія» продовжує надавати продовольчу підтримку українцям, які опинилися в складних життєвих обставинах через війну. Гумдопомога надається у вигляді продуктових наборів.

Зазначимо, що ініціатива «Є Надія – допомога під час війни» була створена для того, щоб об’єднати зусилля та простягнути руку допомоги тим, хто найбільше цього потребує. Продовольчі набори надаються безкоштовно всім нужденним, яким потрібна термінова допомога.

Наразі гуманітарна допомога доступна мешканцям Полтави. Для отримання продуктових пакетів необхідно попередньо зареєструватися.

Реєстрація на безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Полтаві доступна за декількома номерами телефонів:

+380 95 312 98 11

+380 44 501 69 36

+380 97 177 22 42

Крім цього працюють спеціальні месенджери Telegram або Viber за спеціальним номером: +380 95 312 98 11.

Адреса видачі допомоги: м. Полтава, вул. Решетилівська (М. Бірюзова), 37, другий поверх.

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