Для получения бесплатных продуктов для ВПЛ и пенсионеров в Полтаве необходимо предварительно зарегистрироваться.

Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Полтаве предоставляются всем украинцам, нуждающимся в поддержке в это тяжелое время, сообщает Politeka.net.

Рассказываем, где в городе можно получить безоплатную еду.

Стало известно, что Христианская церковь «Победа» совместно с проектом «Есть Надежда» продолжает оказывать продовольственную поддержку украинцам, оказавшимся в сложных жизненных обстоятельствах из-за войны. Гумпомощь предоставляется в виде продуктовых наборов.

Отметим, что инициатива «Есть Надежда – помощь во время войны» была создана для того, чтобы объединить усилия и протянуть руку помощи тем, кто больше всего в этом нуждается. Продовольственные наборы предоставляются бесплатно всем нуждающимся, нуждающимся в срочной поддержки.

Теперь гуманитарная помощь доступна жителям города. Для получения продуктовых пакетов необходимо предварительно зарегистрироваться.

Регистрация на бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Полтаве доступна по нескольким номерам телефонов:

+380 95 312 98 11

+380 44 501 69 36

+380 97 177 22 42

Кроме этого работают специальные мессенджеры Telegram или Viber по специальному номеру: +380 95 312 98 11.

Адрес выдачи пособия: ул. Решетиловская (М. Бирюзова), 37, 2-й этаж.

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