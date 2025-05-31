Новий графік руху транспорту в Миколаєві дозволить мешканцям швидше діставатися як промислових зон, так і житлових масивів.

Новий графік руху транспорту в Миколаєві почав діяти з 25 травня 2025 року — йдеться про зміни на автобусному маршруті №79, який з’єднує мікрорайон Варварівка з підприємством ВТФ "Велам", повідомляє Politeka.

Таку інформацію надають у КП "Миколаївпастранс", оприлюднивши оновлений розклад на офіційній сторінці.

Новий графік передбачає розширений список рейсів у обидва напрямки — як із Варварівки, так і з боку ВТФ "Велам". Перший автобус стартує вже о 05:45 з площі Перемоги у напрямку Варварівки.

У пікові години рейси здійснюватимуться кожні 10–15 хвилин, а останній рейс передбачено близько 22:10. У зворотному напрямку, з ВТФ "Велам", рух розпочинається о 05:50, а завершується — після 22:00 з прибуттям на автовокзал або площу Перемоги.

Зміни впроваджуються з метою зручності пасажирів. Як зазначили у пресслужбі підприємства, новий розклад тестується й може бути оптимізований залежно від пасажиропотоку. У години найбільшого навантаження автобуси курсуватимуть частіше, що дозволить зменшити очікування на зупинках та покращити сполучення між районами міста.

Отже, новий графік руху транспорту в Миколаєві на маршруті №79 дозволить мешканцям швидше діставатися як промислових зон, так і житлових масивів. Міська влада просить уважно стежити за оновленнями розкладу, які можуть з’являтися протягом періоду тестування.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Подорожчання продуктів в Миколаєві: ціни на низку товарів переписали, що зросло найбільше.

Також Politeka писала, Безкоштовне житло для ВПО у Миколаєві: де готові прихистити переселенців.

Як повідомляла Politeka, Робота для пенсіонерів в Миколаєві: де заплатять від 13 тисяч гривень.