Новый график движения транспорта в Николаеве позволит жителям быстрее добираться как до промышленных зон, так и жилых массивов.

Новый график движения транспорта в Николаеве начал действовать с 25 мая 2025 — речь идет об изменениях на автобусном маршруте №79, который соединяет микрорайон Варваровка с предприятием ПТФ "Велам", сообщает Politeka.

Такую информацию предоставляют в КП "Николаевпастранс", обнародовав обновленное расписание на официальной странице.

Новый график предусматривает расширенный список рейсов в оба направления - как из Варваровки, так и со стороны ПТФ "Велам". Первый автобус стартует уже в 05:45 с площади Победы в направлении Варваровки.

В пиковые часы рейсы будут совершаться каждые 10–15 минут, а последний рейс предусмотрен около 22:10. В обратном направлении, с ПТФ "Велам", движение начинается в 05:50, а завершается после 22:00 с прибытием на автовокзал или площадь Победы.

Изменения производятся с целью удобства пассажиров. Как отметили в пресс-службе предприятия, новое расписание тестируется и может быть оптимизировано в зависимости от пассажиропотока. В часы наибольшей погрузки автобусы будут курсировать чаще, что позволит уменьшить ожидания на остановках и улучшить сообщение между районами города.

Итак, новый график движения транспорта в Николаеве на маршруте №79 позволит жителям быстрее добираться как до промышленных зон, так и жилых массивов. Городские власти просят внимательно следить за обновлениями расписания, которые могут появляться в течение периода тестирования.

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