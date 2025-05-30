У Львівській області активно обговорюють подорожчання проїзду, як на рівні влади і перевізників, так і в побутових бесідах.

Подорожчання проїзду у Львівській області торкнеться самого облцентру та передмістя, повідомляє Politeka.

Міська влада вже запустила консультації з громадськістю, де обговорюють нові розцінки. І хоча рішення ще не фінальне, цифри вже зараз дають зрозуміти, що подорожчання проїзду у Львівській області неминуче вдарить по гаманцях.

У Львові триває обговорення нових тарифів у громадському транспорті. В облцентрі напрацювали рішення про збільшення вартості квитка у громадському транспорті на 4 та 5 гривень. З 5 травня стартували консультації з громадськістю щодо цього рішення. тРиватимуть вани до 3 червня.

Згідно з документом, оприлюдненим на сайті міськради, мерія пропонує підвищити оплату, якщо вона здійснюється банківською карткою або Леокарт, натомість готівкову оплату вирішили не змінювати.

Зокрема, електронний квиток на разову поїздку для власників транспортної картки або мобільного додатку має зрости з 13 до 17 гривень. Якщо ж ви обираєте банківську карту - платити ймовірно доведеться не 15, а вже 20 гривень.

Багаж також підскочить в ціні, замість 13 доведеться віддавати 17. Водночас паперовий квиток залишиться на рівні 25. Студентський електронний - коштуватиме 8,50 грн, а штрафний обійдеться у 400. Місячний абонемент, відповідно до розрахунків міськради, становитиме 900 гривень, а студентський варіант удвічі дешевше.

Усе це планують запровадити з першого червня 2025 року. Тим часом у приміських маршрутках також фіксують подорожчання проїзду у Львівській області. На напрямках Кам’янка-Бузька та Стрий тарифи зросли орієнтовно на 10.