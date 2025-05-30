Во Львовской области активно обсуждается подорожание проезда, как на уровне власти и перевозчиков, так и в бытовых беседах.

Подорожание проезда во Львовской области коснется самого облцентра и пригорода, сообщает Politeka.

Городские власти уже запустили консультации с общественностью, где обсуждают новые расценки. Хотя решение еще не финальное, цифры уже сейчас дают понять, что подорожание проезда во Львовской области неизбежно ударит по кошелькам.

Во Львове идет обсуждение новых тарифов в общественном транспорте. В облцентре выработали решение об увеличении стоимости билета в общественном транспорте на 4 и 5 гривен. С 5 мая стартовали консультации с общественностью по этому решению. будут продолжаться ванны до 3 июня.

Согласно документу, обнародованному на сайте горсовета, мэрия предлагает повысить оплату, если она производится банковской картой или Леокарт, а наличную оплату решили не менять.

В частности, электронный билет на разовую поездку для владельцев транспортной карты или мобильного приложения должен вырасти с 13 до 17 гривен. Если же вы выбираете банковскую карту – платить вероятно придется не 15, а уже 20 гривен.

Багаж также подскочит в цене, вместо 13 придется отдавать 17. В то же время бумажный билет останется на уровне 25. Студенческий электронный - будет стоить 8,50 грн, а штрафной обойдется в 400. Месячный абонемент, согласно расчетам горсовета, составит 900 гривен, а студенческий вариант вдвое дешевле.

Все это планируется ввести с первого июня 2025 года. Между тем, в пригородных маршрутках также фиксируют подорожание проезда во Львовской области. По направлениям Каменка-Бугская и Стрый тарифы выросли ориентировочно на 10.