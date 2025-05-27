Грошова допомога для пенсіонерів у Одесі передбачена, якшо люди поважного віку дотримались важливих умов відбору.

Грошова допомога для пенсіонерів у Одесі надається Представництвом Управління Верховного комісара ООН у справах біженців (UNHCR Ukraine), повідомляє Politeka.net.

Як повідомляється у Telegram-каналі УВКБ ООН, прийом заявок здійснює благодійний фонд «Право на захист» — офіційний партнер організації.

Розмір грошової допомоги для пенсіонерів у Одесі становить 3 600 гривень на особу щомісяця, а тривалість виплат — три місяці. Таким чином, кожен член родини може отримати до 10 800 гривень загалом.

Фінансова підтримка передбачена для людей похилого віку, якшо вони мають статус внутрішньо переміщених осіб чи являються біженцями, які опинилися в складних життєвих обставинах та не отримували аналогічної виплати від інших організацій протягом останніх трьох місяців. Подати заявку можуть:

ВПО, які не отримували виплат від інших структур упродовж трьох місяців;

Переселенці, які повернулися з інших регіонів, не маючи підтримки за останній квартал;

Біженці, що повернулись із-за кордону, без фіндопомоги від гуманітарних організацій за останні три місяці.

Серед умов для участі — наявність одного або кількох критеріїв вразливості:

дохід на одну особу в родині менше 5 400 гривень на місяць;

родина складається з одного з батьків і дітей, або з осіб похилого віку, які самі виховують неповнолітніх;

наявність членів сім’ї з інвалідністю або серйозними захворюваннями.

Попередня реєстрація на грошову допомогу для пенсіонерів у Одесі доступна у відділенні фонду «Право на захист» за адресою: вул. Старопортофранківська, 103а. Прийом відвідувачів здійснюється в будні дні з 9:00 до 16:00.

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