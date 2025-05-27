Денежная помощь для пенсионеров в Одессе предусмотрена, если люди преклонного возраста соблюдали важные условия отбора.

Денежная помощь для пенсионеров в Одессе предоставляется Представительством Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (UNHCR Ukraine), сообщает Politeka.net.

Как сообщается в Telegram-канале УВКБ ООН, прием заявок осуществляется благотворительным фондом «Право на защиту» — официальным партнером организации.

Размер денежной помощи для пенсионеров в Одессе составляет 3 600 гривен на человека ежемесячно, а продолжительность выплат — три месяца. Таким образом, каждый член семьи может получить до 10 800 гривен.

Финансовая поддержка предусмотрена для пожилых людей, если они имеют статус внутренне перемещенных лиц или являются беженцами, которые оказались в сложных жизненных обстоятельствах и не получали аналогичную выплату от других организаций в течение последних трех месяцев. Подать заявку могут:

ВПЛ, которые не получали выплаты от других структур в течение трех месяцев;

Вернувшиеся из других регионов переселенцы не имея поддержки за последний квартал;

Вернувшиеся из-за границы беженцы без финпомощи от гуманитарных организаций за последние три месяца.

Среди условий участия — наличие одного или нескольких критериев уязвимости:

доход на одного человека в семье менее 5 400 гривен;

семья состоит из одного из родителей и детей, или из пожилых людей, которые сами воспитывают несовершеннолетних;

наличие членов семьи с инвалидностью или серьезными заболеваниями.

Предварительная регистрация денежной помощи для пенсионеров в Одессе доступна в отделении фонда «Право на защиту» по адресу: ул. Старопортофранковская, 103а. Прием посетителей осуществляется в будние дни с 9:00 до 16:00.

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