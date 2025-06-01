Подорожчання продуктів у Дніпропетровській області продовжує фіксуватися в основних категоріях харчових товарів, повідомляє Politeka.

За даними порталу «Мінфін», найпомітніше зростання цін торкнулося м’яса, молочних продуктів, макаронів і олії.

Куряче стегно подорожчало на 13,37 грн — до 129,37 за кілограм. Найдешевше його можна знайти в Novus — 109 гривень, а найдорожче — в Megamarket за 140,10. Свинина (грудинка) зросла в ціні до 212,95 за кг (+1,50).

Молоко Яготинське 2,6% (900 мл) зараз коштує в середньому 58,83 грн — у квітні воно було по 52,91. Найдешевше у мережі Auchan — 55 гривень. Олія «Олейна» (850 мл) — 81,57, що на 1,75 більше, ніж місяць тому.

Макарони (вермішель коротка) додали 0,50 гривень — 34,49 за 1 кг.

У місцевому супермаркеті Dmart ціни дещо нижчі: молоко «Простонаше» — 50,50 грн за 870 г, макарони «Чумак Спагетіні» — 81,90 за 700 г, олія «Олейна» — 69,90–75,90. Куряче стегно — 14,99–17,99 за 100 г, свиняча грудинка — 19,99 за 100 г.

Подорожчання продуктів у Дніпропетровській області відчутно позначається на бюджетах родин.

Окрім того, експерти прогнозують подальше зростання цін у разі збереження поточних економічних тенденцій. Споживачам радять уважніше стежити за акціями та пропозиціями, аби заощадити на щоденних покупках.

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