Подорожание продуктов в Днепропетровской области продолжает фиксироваться в основных категориях продовольственных товаров, сообщает Politeka.

По данным портала «Минфин», самый заметный рост цен коснулся мяса, молочных продуктов, макарон и масла.

Куриное бедро подорожало на 13,37 грн - до 129,37 за килограмм. Дешевле всего его можно найти в Novus — 109 гривен, а самое дорогое — в Megamarket за 140,10. Свинина (грудинка) выросла в цене до 212,95 за кг (+1,50).

Молоко Яготинское 2,6% (900 мл) сейчас стоит в среднем 58,83 грн – в апреле оно было по 52,91. Дешевле всего в сети Auchan — 55 гривен. Масло «Олейное» (850 мл) — 81,57, что на 1,75 больше месяца назад.

Макароны (вермишель короткая) прибавили 0,50 гривен - 34,49 за 1 кг.

В местном супермаркете Dmart цены несколько ниже: молоко "Простонаше" - 50,50 грн за 870 г, макароны "Чумак Спагетини" - 81,90 за 700 г, масло "Олейное" - 69,90-75,90. Куриное бедро - 14,99-17,99 за 100 г, свиная грудинка - 19,99 за 100 г.

Подорожание продуктов в Днепропетровской области ощутимо отражается на бюджетах семей.

Кроме того, эксперты прогнозируют дальнейший рост цен при сохранении текущих экономических тенденций. Потребителям советуют более внимательно следить за акциями и предложениями, чтобы сэкономить на ежедневных покупках.

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