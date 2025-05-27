Подорожчання продуктів охопило одразу кілька регіонів України, спричиняючи занепокоєння серед споживачів, повідомляє Politeka.

За інформацією порталу Мінфін, у Харківській, Полтавській і Сумській областях протягом останнього місяця зафіксовано зростання цін на базові продукти.

Лідером з подорожчання стала білокачанна капуста — її середня вартість зросла майже на 20 грн і нині становить 84,35 за кг. У Megamarket вона коштує 97,20, а в Auchan — 71,50. Картопля подорожчала до 37 гривень за кг, а виноград — до 260,70 грн/кг.

Молоко «Простонаше» 1% (900 мл) подорожчало з 49,75 до 53,56 грн. Сметана «Президент» 15% виросла у вартості на 0,50 — до 54,49 грн. Манна крупа «Хуторок» у середньому коштує 29,41 гривень, а олія «Олейна» — 81,57 за 850 мл.

Подорожчання продуктів уже впливає на фінансове становище домогосподарств, зменшуючи купівельну спроможність населення. У місцевих супермаркетах ціни на окремі товари залишаються нижчими, проте загальна тенденція зростання є стабільною.

Місцеві мешканці зазначають, що різке підвищення цін на харчові товари змушує їх переглядати щоденні витрати та обмежувати покупки навіть першої необхідності.

Фахівці радять уважно стежити за цінами та обирати вигідніші пропозиції у різних торговельних мережах.

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