Подорожание продуктов охватило сразу несколько регионов Украины, вызывая беспокойство среди потребителей, сообщает Politeka.

По информации портала Минфин , в Харьковской, Полтавской и Сумской областях за последний месяц зафиксирован рост цен на базовые продукты.

Лидером подорожания стала белокочанная капуста — ее средняя стоимость выросла почти на 20 грн и сейчас составляет 84,35 за кг. В Megamarket она стоит 97,20, а в Auchan – 71,50. Картофель подорожал до 37 гривен за кг, а виноград - до 260,70 грн/кг.

Молоко «Простонаше» 1% (900 мл) подорожало с 49,75 до 53,56 грн. Сметана «Президент» 15% выросла в стоимости на 0,50 – до 54,49 грн. Манная крупа "Хуторок" в среднем стоит 29,41 гривен, а масло "Олейна" - 81,57 за 850 мл.

Подорожание продуктов уже влияет на финансовое положение домохозяйств, уменьшая покупательную способность населения. В местных супермаркетах цены на отдельные товары остаются ниже, однако общая тенденция роста стабильна.

Местные жители отмечают, что резкое повышение стоимости товаров питания заставляет их пересматривать ежедневные расходы и ограничивать покупки даже первой необходимости.

Специалисты советуют внимательно следить за ценами и выбирать более выгодные предложения в разных торговых сетях.

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